Bloomberg: 15-й пакет санкций против РФ включает уступки для Словакии

Согласованный 15-ый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает продление исключения для Словакии, пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о разрешении для страны торговать нефтепродуктами из российской нефти до июня следующего года.

«Это исключение позволит компании Slovnaft экспортировать в Чешскую Республику моторное топливо, произведенное из российской нефти», - уточняется в материале.

Очередной пакет санкций против нашей страны был предварительно поддержан накануне, 11 декабря, в ходе встречи послов ЕС. В документе содержатся списки более 50 физических лиц и почти 30 юридических лиц, чьи активы будут заморожены.

Пакет еще должен быть официально принят блоком. Ранее сообщалось о неудачах при попытках согласовать новые антироссийские меры Евросоюза.