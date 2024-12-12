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Bloomberg: 15-й пакет санкций против РФ включает уступки для Словакии

Словакии позволят продолжить торговать продуктами, полученными из российской нефти.
Елизавета Кондрикова 2024-12-12 04:05:42
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Согласованный 15-ый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает продление исключения для Словакии, пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о разрешении для страны торговать нефтепродуктами из российской нефти до июня следующего года.

«Это исключение позволит компании Slovnaft экспортировать в Чешскую Республику моторное топливо, произведенное из российской нефти», - уточняется в материале.

Очередной пакет санкций против нашей страны был предварительно поддержан накануне, 11 декабря, в ходе встречи послов ЕС. В документе содержатся списки более 50 физических лиц и почти 30 юридических лиц, чьи активы будут заморожены.

Пакет еще должен быть официально принят блоком. Ранее сообщалось о неудачах при попытках согласовать новые антироссийские меры Евросоюза.

#евросоюз #словакия #Антироссийские санкции #российская нефть #пакет санкций
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