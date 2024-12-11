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Минфин США: Вашингтон продолжит ужесточать санкции против России

По словам министра финансов Джанет Йеллен, усиление санкционного давления и американская помощь Украине будет способствовать укреплению позиций Киева.
Елизавета Кондрикова 2024-12-11 04:45:27
© Фото: Valerie Plesch, dpa Globallookpress

США продолжат принимать меры по ужесточению санкций против России, заявила во вторник, 10 декабря, глава американского Минфина Джанет Йеллен.  

«Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России», - говорится в заявлении министра на официальном сайте ведомства.

По словам Йеллен, дальнейшее усиление санкционного давления на Россию, а также военная и финансовая поддержка Украины в сфере безопасности, в частности, выделение ей займа в $20 млрд, помогут укрепить позиции киевского режима.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вашингтон выделит Киеву кредит на сумму $20 млрд, его погашение будет происходить за счет доходов от замороженных активов РФ. Срок погашения составит 40 лет, отметили в правительстве Украины.

#Украина #сша #Антироссийские санкции #Джанет Йеллен #минфин сша #помощь Украине
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