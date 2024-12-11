Минфин США: Вашингтон продолжит ужесточать санкции против России

США продолжат принимать меры по ужесточению санкций против России, заявила во вторник, 10 декабря, глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России», - говорится в заявлении министра на официальном сайте ведомства.

По словам Йеллен, дальнейшее усиление санкционного давления на Россию, а также военная и финансовая поддержка Украины в сфере безопасности, в частности, выделение ей займа в $20 млрд, помогут укрепить позиции киевского режима.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вашингтон выделит Киеву кредит на сумму $20 млрд, его погашение будет происходить за счет доходов от замороженных активов РФ. Срок погашения составит 40 лет, отметили в правительстве Украины.