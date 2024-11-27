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ЕС обсудит санкции против 45 нефтяных танкеров России

Предполагается, что ограничения коснутся более 50 физических лиц и около 30 организаций.
Владимир Рубанов 2024-11-27 02:11:28
© Фото: Lars Klemmer dpa, Global Look Press

Европейский союз готовит новый, уже 15-й с 2022 года пакет санкций против России. В Брюсселе начнут обсуждать его в среду, 27 ноября.

Европейская комиссия рассматривает возможность введения ограничений на российские нефтяные танкеры. По замыслу еврочиновников, это должно ограничить возможности Москвы обходить существующие ограничительные меры.

Брюссель хочет запретить доступ более 45 российским нефтяным танкерам к европейским портам и услугам для высокорисковых видов судоходства.

Другие предлагаемые санкции адресованы российским фирмам, транспортирующим нефть, а также военным и руководителям компаний.

ЕС предлагает торговые ограничения для примерно трех десятков компаний, якобы поставляющих в Россию подсанкционные технологии. В этот список входят фирмы из России, Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Китая и Гонконга.

Предполагается, что ограничения коснутся более 50 физических лиц и около 30 организаций. Меры ЕС потребуют поддержки всех 27 государств-членов. В Брюсселе надеются принять новый пакет санкций до конца года.

В то же время ЕС предлагает узаконить механизм отступления, который позволит депозитариям разморозить часть хранящихся у них денежных средств в связи с ростом судебных разбирательств в России.

Кроме того, министры иностранных дел стран Группы семи, собравшиеся на этой неделе в Италии, собираются обещать «соответствующие меры» против Китая и других стран, которые поддерживают военные усилия России на Украине, сообщает Bloomberg.

Ранее Минфин США расширил санкции против российских банков и сотрудников ЦБ России. Под ограничения попали Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит», банк ДОМ.РФ и другие кредитные организации.

#Украина #нефть #ЕС #евросоюз #санкции #Брюссель #танкеры
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