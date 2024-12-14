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Зурабишвили заявила, что на выборах президента никто никого не выбирал

Глава государства заявила, что она продолжает работу и ничего не произошло.
Владимир Рубанов 2024-12-14 18:53:59
© Фото: IMAGO Dwi Anoraganingrum, Global Look Press

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после выборов нового главы государства заявила, что продолжает работу.

«Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», - приводит ее слова телеканал Mtavari.

Зурабишвили поблагодарила всех собравшихся у дворца Орбелиани в Тбилиси и пообещала «до конца защищать граждан и будущее страны».

Ранее сообщалось, что кандидат на пост президента от партии «Сила народа» Михаил Кавелашвили набрал необходимые для назначения 200 голосов выборщиков.

Президентские выборы прошли в субботу, 14 декабря. В коллегии 300 выборщиков, из них 211 - члены правящей «Грузинской мечты».

Зурабишвили заявила, что не покинет президентский дворец после 29 декабря, когда истечет срок ее полномочий.

В Грузии проходят протесты из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов. Протестующие пытались поджечь парламент, а полиция применяла слезоточивый газ.

#Выборы #Грузия #протесты #беспорядки #Тбилиси #Президент #Парламент #Саломе Зурабишвили #Михаил Кавелашвили
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