Зурабишвили заявила, что на выборах президента никто никого не выбирал

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после выборов нового главы государства заявила, что продолжает работу.

«Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», - приводит ее слова телеканал Mtavari.

Зурабишвили поблагодарила всех собравшихся у дворца Орбелиани в Тбилиси и пообещала «до конца защищать граждан и будущее страны».

Ранее сообщалось, что кандидат на пост президента от партии «Сила народа» Михаил Кавелашвили набрал необходимые для назначения 200 голосов выборщиков.

Президентские выборы прошли в субботу, 14 декабря. В коллегии 300 выборщиков, из них 211 - члены правящей «Грузинской мечты».

Зурабишвили заявила, что не покинет президентский дворец после 29 декабря, когда истечет срок ее полномочий.

В Грузии проходят протесты из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов. Протестующие пытались поджечь парламент, а полиция применяла слезоточивый газ.