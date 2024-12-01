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Правящая партии Японии создала комитет для «азиатского НАТО»

Премьер-министр Сигэру Исиба выступает локомотивом идеи азиатского военного блока.
Владимир Рубанов 2024-12-01 07:19:14
© Фото: POOL Keystone Press Agency, Global Look Press

В Японии начали обсуждать идею создания «азиатской версии НАТО», сообщила газета Yomiuri. В штаб-квартире правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) сформировали специальный комитет для работы над этим вопросом.

Создание комитета было инициировано премьер-министром Японии Сигэру Исибой, который выступает локомотивом идеи азиатского военного блока. По его мнению, альянс должен базироваться на военном союзе Японии и США с привлечением других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

По мысли Исибы, новый блок мог бы объединить существующие дипломатические соглашения и договоры в области безопасности, включая AUKUS - Японию, США, Австралию и Индию - а также углубляющееся сотрудничество Токио в области с Сеулом.

Многие члены партии относятся к этой идее с осторожностью и считают ее сложной для реализации. Для этого придется внести изменения в конституцию Японии. Кроме того, в Токио опасаются обострения отношений с Китаем, который выступает против любых попыток создать аналог НАТО в Азии.

Ранее в МИД России заявляли об активном освоении НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона с вовлечением Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Кроме того, КНДР обвиняла США, Южную Корею и Японию в создании «азиатского НАТО». Эти страны проводят совместные учения у берегов Корейского полуострова, дестабилизируя ситуацию с в регионе, заявляли в Пхеньяне.

#Китай #НАТО #сша #Япония #КНДР #Южная Корея #австралия #военный блок #AUKUS #Сигэру Исиба
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