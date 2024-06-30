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КНДР обвинила США, Корею и Япония в создании «азиатского НАТО»

Поводом послужили совместные военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи у берегов Корейского полуострова.
Ирина Егорова 2024-06-30 07:04:31
© Фото: Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press, Global Look Press

Северокорейские власти обвинили США в создании «азиатской НАТО». В МИД КНДР сделали заявление о том, что США, Южная Корея и Япония проводят совместные учения «Эра свободы» у берегов Корейского полуострова, тем самым дестабилизируя ситуацию с безопасностью в регионе, сообщается на сайте ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

«Сейчас США оправдываются тем, что трехсторонние отношения между США, Японией и РК представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе и не означают "азиатскую версию НАТО"», - говорится в сообщении внешнеполитического представительства.

В августе прошлого года Япония, Южная Корея и США подписали соглашение о незамедлительной реакции в случае военного нападения на одного из участников документа. Этот подход, как говорится в заявлении, напоминает пятую статью договора о НАТО. Тем самым США расширяет агрессивные блоки и способствует военной конфронтации, уточнило МИД КНДР. Отмечено, что подобные меры военного усиления Штатов не будут игнорироваться - будут приняты контрмеры в защиту интересов безопасности в регионе.

 

 

#учения #НАТО #сша #Япония #КНДР #Южная Корея #корейский полуостров #конфронтация #военный блок
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