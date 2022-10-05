В МИД заявили об активном освоении НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона

По мнению директора третьего департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева, для своих целей альянс не стесняется использовать региональных игроков.

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Линия на продвижения инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион четко оформляется. При этом, альянс готов достигать своих целей с помощью любых инструментов, заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел Николай Ноздрев.

«Если оттолкнуться от решений июньского саммита альянса в Мадриде, касающихся глобализации "зоны ответственности" организации, то становится понятно, что линия на продвижение - с помощью любых инструментов - ее потенциала в АТР уже четко оформляется», - сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

С его слов, в своем продвижении в АТР, атлантисты используют региональных партнеров: Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию. С их помощью идет активная «натофикация» Азии, подчеркнул Ноздрев.

Ранее бывший старший помощник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал скорый распад НАТО из-за стремления Польши и части элит в США к военной конфронтации с Москвой. По мнению полковника в отставке, против такого противостояния выступают большинство граждан в Германии.