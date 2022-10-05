В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД заявили об активном освоении НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона

Ян Брацкий
07:10 05.10.2022
По мнению директора третьего департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева, для своих целей альянс не стесняется использовать региональных игроков.
В МИД заявили об активном освоении НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона
© Фото: Thomas Trutschel, imago-images.de, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Линия на продвижения инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион четко оформляется. При этом, альянс готов достигать своих целей с помощью любых инструментов, заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел Николай Ноздрев.

«Если оттолкнуться от решений июньского саммита альянса в Мадриде, касающихся глобализации "зоны ответственности" организации, то становится понятно, что линия на продвижение - с помощью любых инструментов - ее потенциала в АТР уже четко оформляется», - сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

С его слов, в своем продвижении в АТР, атлантисты используют региональных партнеров: Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию. С их помощью идет активная «натофикация» Азии, подчеркнул Ноздрев.

Ранее бывший старший помощник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал скорый распад НАТО из-за стремления Польши и части элит в США к военной конфронтации с Москвой. По мнению полковника в отставке, против такого противостояния выступают большинство граждан в Германии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:00 Армия
Видео
Оператор дальней наводки ЗРК «Оса» показал обломки сбитого Су-25 ВВС Украины
05:47 В стране и мире
На Кубу впервые за семь месяцев прибыли самолеты с российскими туристами
04:24 В стране и мире
В США запустили ракету Atlas V с российским двигателем РД-180
00:11 В стране и мире
Politico: в ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ с потолком цен на нефть
23:55 В стране и мире
Исторический рекорд: госдолг США впервые превысил $31 трлн
Популярное
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.