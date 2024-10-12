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Премьер Японии заявил, что не забудет шок от ядерных ударов США

Политик узнал о сбросе бомбы в школе и до сих пор не оправился от увиденного.
Алексей Курильченко 2024-10-12 11:19:56
© Фото: POOL Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что никогда не забудет шок от кадров ядерной бомбардировки города Хиросима армией США. В ходе беседы с лидерами японских политических партий он признался, что хочет видеть мир без ядерного оружия.

«В конечном итоге я бы хотел создать мир без ядерного оружия. Я никогда не забуду шока, который испытал в начальной школе, увидев опубликованные США кадры атомной бомбардировки Хиросимы», - заявил Исиба.

Премьер добавил, что хочет рассмотреть возможность связать сдерживающий потенциал страны и отказ от ядерного оружия. Ранее он заявлял о необходимости создания азиатского аналога НАТО и размещения в региона американского ядерного оружия.

Отметим, что занимавший ранее должность премьера Фумио Кисида не упоминал США в контексте бомбардировок. При этом он назвал Россию «ядерной угрозой».

Напомним, что 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму ядерную бомбу Little Boy, мощностью около 13-18 килотонн. Это был первый случай боевого применения ядерного оружия в истории. Три дня спустя американцы сбросили ядерную бомбу Fat Man на Нагасаки. В результате ударов в Хиросиме погибло более 100 тысяч жителей, а в Нагасаки - около 70 тысяч. Бомбардировки стали одной из причин капитуляции Японской империи и окончания Второй мировой войны.

#Япония #ядерное оружие #хиросима #Сигэру Исиба
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