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Кобахидзе: Грузия делает все возможное для вступления в ЕС

Такое заявление он сделал после избрания бывшего футболиста и депутата Михаил Кавелашвили президентом Грузии
Карина Тазетдинова 2024-12-14 14:53:50
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна делает все возможное для вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что цель государства — евроинтеграция до 2030 года.

«Наша цель - это евроинтеграция и для этого будет сделано все. Единственное, что не может быть предметом компромисса - это наш суверенитет, независимость, наша территориальная целостность», — следует из сообщения.

Грузинский премьер сообщил об этом после выборов президента. Сегодня бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили был избран главой Грузии. Он набрал более 200 необходимых голосов, а именно 224.

Ранее бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения ее полномочий. Сегодня она явилась «на работу» к парламенту, где проходили выборы.

#в стране и мире #Грузия #евросоюз #Евроинтеграция #Выборы президента #Саломе Зурабишвили #Ираклий Кобахидзе #Михаил Кавелашвили
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