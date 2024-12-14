Зурабишвили пришла «на работу» к парламенту, где проходят выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошла пешком в сопровождении охраны сквозь толпу протестующих у здания парламента в Тбилиси.

Грузинская глава государства не сделала никаких заявлений. Она лишь коротко ответила журналистам, что «идет на работу».

Сегодня в Грузии начались выборы президента. Впервые в истории страны глава государства избирается не путем прямого голосования, его выбирает избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Единственным кандидатом на этот пост стал бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили.

Грузинская оппозиция демонстрирует свой протест против избрания Кавелашвили президентом страны игрой в футбол и переодеванием в мантию бакалавров. Так, футбольный мяч – напоминание кандидату о его футбольном прошлом, диплом и мантия бакалавра – насмешка, что у него нет высшего образования.