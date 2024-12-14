МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зурабишвили пришла «на работу» к парламенту, где проходят выборы

Она не сделала никаких заявлений, только сказала, что идет на работу.
Виктория Бокий 2024-12-14 11:24:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошла пешком в сопровождении охраны сквозь толпу протестующих у здания парламента в Тбилиси.

Грузинская глава государства не сделала никаких заявлений. Она лишь коротко ответила журналистам, что «идет на работу».

Сегодня в Грузии начались выборы президента. Впервые в истории страны глава государства избирается не путем прямого голосования, его выбирает избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Единственным кандидатом на этот пост стал бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили.

Грузинская оппозиция демонстрирует свой протест против избрания Кавелашвили президентом страны игрой в футбол и переодеванием в мантию бакалавров. Так, футбольный мяч – напоминание кандидату о его футбольном прошлом, диплом и мантия бакалавра – насмешка, что у него нет высшего образования.

#в стране и мире #Выборы #Грузия #Тбилиси #Саломе Зурабишвили #выборы в грузии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 