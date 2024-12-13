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Миланович: хорваты не будут участвовать в конфликте на Украине

Президент Хорватии подчеркнул, что страна не будет необдуманно выполнять чужие решения.
Елизавета Кондрикова 2024-12-13 23:40:27
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa Globallookpress

Президент Хорватии Зоран Миланович вновь заявил, что хорватские военные не будут участвовать в конфликте на Украине, пока он является главой государства.

«Хорватия не будет выполнять чужие решения необдуманно и по чьему-то приказу», - написал политик в своем аккаунте в Facebook*.

Он добавил, что будет удерживать Хорватию вдали от подобных конфликтов. По словам президента, Загреб должен думать о собственных интересах и подвергать сомнениям все, что происходит вокруг.

Напомним, ранее хорватский лидер выступил против обучения странами НАТО украинских военнослужащих, назвав подобное вмешательством в конфликт на Украине. Тем не менее в конце октября текущего года стало известно планах Хорватии передать киевскому режиму 60 своих танков и БМП.

В последние месяцы на Западе ведется дискуссия об отправке военных на Украину, она активизировалась на фоне победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа, при котором Вашингтон может сократить помощь Киеву.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Украина #Хорватия #Зоран Миланович #Отправка войск на Украину #хорватские военные
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