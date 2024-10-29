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Хорватия передаст Украине 60 танков и БМП за скидку на Leopard 2A8

М-84 - танки, выпускавшиеся в Югославии 1983-91 годах.
Владимир Рубанов 2024-10-29 05:49:03
© Фото: Philipp Schulze dpa, Global Look Press

Хорватия приобретет у Германии 50 Leopard 2A8, а 60 своих танков и БМП отдаст Украине. Об этом сообщило минобороны Хорватии.

За передачу югославских танков М-84 и БМП М-80 Хорватия получит скидку при покупке Leopard 2A8.

Соответствующее письмо о намерениях подписали министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус.

Танки и БМП передадут ВСУ вместе с запасными частями и боеприпасами.

М-84 - танки, выпускавшиеся в Югославии 1983-91 годах. БМП М-80 выпускались там же в 1979-91 годах.

Загреб с февраля 2022 года предоставил Киеву помощь в размере €300 млн. Из них более €200 млн составляет военная помощь. Ранее президент этой страны Зоран Миланович заявил, что в течение своего президентского срока не допустит отправки хорватских военнослужащих на Украину.

#танки #Украина #Германия #ВСУ #ФРГ #Хорватия #поставки оружия #М-84 #Leopard 2A8
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