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Борис Джонсон признал, что Запад ведет борьбу с РФ чужими руками

Джонсон выступил против отправки войск на Украину, но предложил взамен разместить в стране «многонациональные европейские силы» для защиты украинской границы.
Елизавета Кондрикова 2024-11-29 04:22:45
© Фото: Boris Johnson via Globallookpress.com Globallookpress

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией и ведет борьбу с нашей страной чужими руками. Об этом политик заявил в интервью газете The Daily Telegraph.

«Но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», - приводит ТАСС его слова.

Джонсон посетовал, что Британия несет «моральную ответственность» за ту ситуацию, в которой оказалась Украина, фактически «лишив украинцев ядерного оружия». Речь идет о Будапештском меморандуме о гарантиях безопасности, который, по словам Джонсона, создал условия для отказа Киевом иметь ядерное оружие.

Экс-премьер также выступил против отправки войск на Украину, но предложил взамен разместить в стране «многонациональные европейские силы» для защиты украинской границы.

Напомним, ранее Джонсон допустил отправку европейских и британских солдат на Украину в случае сокращения американской помощи киевскому режиму после победы Дональда Трампа на выборах в США.

#Россия #Украина #Борис Джонсон #Великобритания #конфликт на Украине #прокси-конфликт
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