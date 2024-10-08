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Президент Хорватии выступил против отправки военных на Украину

Президент Хорватии Миланович раскритиковал миссию НАТО по обучению украинских военных.
Игнат Далакян 2024-10-08 19:45:36
© Фото: M. Popow via www.imago-images.de www.imago-images.de Globallookpress

Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал, что в ходе своего президентского срока не допустит отправки своих военнослужащих на Украину. Об этом сообщает агентство Танюг.

«Пока я президент Хорватии, я не подпишу (документ - Прим. ред.), чтобы хорватские солдаты присутствовали на Украине», - заявил президент.

Он также назвал глупостью миссию Североатлантического альянса по обучению украинских военнослужащих. По его словам, подобные действия являются вмешательством НАТО в конфликт на Украине. Миланович подчеркнул, что категорически против такого подхода.

Ранее о том, что не следует отправлять войска на Украину говорили Польша и Словакия. На встрече со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини польский лидер Анджей Дуда отметил, это означало бы вступление НАТО в конфликт.

#в стране и мире #Украина #конфликт #Хорватия #отправка войск
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