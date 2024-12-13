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Al Mayadeen: Израиль нанес удары по объектам в Латакии и Тартусе

Удары были нацелены на штабы и склады сирийской армии.
Владимир Рубанов 2024-12-13 22:40:35
© Фото: Oliver Berg dpa, Global Look Press

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам Сирийской арабской армии в провинциях Латакия и Тартус, где находятся российские военные базы, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Израильские атаки были направлены против штабов сирийской армии в сельской местности Латакии и Тартуса на западе страны, сообщил корреспондент телеканала.

Кроме того, авиаудары нацелены на склады, которые использовала сирийская армия в окрестностях города Латакия.

Израиль проводит серию военных операций в Сирии после ухода Башара Асада с поста президента страны. Он находится с семьей в России.

Вооруженная сирийская оппозиция заявила, что захватила власть в Сирии. Главой переходного правительства страны назначен Мухаммед аль-Башир.

Россия контактирует с политическим комитетом сирийской оппозиции, заявил представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Москва обсуждает с повстанцами безопасность своих граждан и рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии, поскольку они играют важную роль в борьбе с терроризмом, добавил он.

#сирия #Тартус #Ближний Восток #Израиль #ВВС #Военные базы #Латакия #Бомбардировки
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