Al Mayadeen: Израиль нанес удары по объектам в Латакии и Тартусе

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам Сирийской арабской армии в провинциях Латакия и Тартус, где находятся российские военные базы, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Израильские атаки были направлены против штабов сирийской армии в сельской местности Латакии и Тартуса на западе страны, сообщил корреспондент телеканала.

Кроме того, авиаудары нацелены на склады, которые использовала сирийская армия в окрестностях города Латакия.

Израиль проводит серию военных операций в Сирии после ухода Башара Асада с поста президента страны. Он находится с семьей в России.

Вооруженная сирийская оппозиция заявила, что захватила власть в Сирии. Главой переходного правительства страны назначен Мухаммед аль-Башир.

Россия контактирует с политическим комитетом сирийской оппозиции, заявил представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Москва обсуждает с повстанцами безопасность своих граждан и рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии, поскольку они играют важную роль в борьбе с терроризмом, добавил он.