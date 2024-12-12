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Богданов: РФ установила контакты с политкомитетом ХТШ* в Сирии

Ранее в МИД России сообщали, что РФ находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции на фон обострения в стране.
Владимир Рубанов 2024-12-12 20:34:31
© Фото: Juma Mohammad Keystone Press Agency, Global Look Press

Москва установила контакты с политическим комитетом «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ, запрещена в РФ), заявил специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Богданова, политкомитет работает в одном из отелей Дамаска. Представители российского посольства встречались с его представителями и обсуждали вопросы безопасности дипмиссии и россиян, которые находятся в Сирии.

«В принципе эти контакты идут в конструктивном русле, мы надеемся на выполнение всех обещаний», - добавил спецпредставитель президента.

Ранее в МИД России сообщали, что РФ находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции на фон обострения в стране.

Вооруженная оппозиция 8 декабря захватила гостелевидение в Дамаске. Представители группировок заявили, что теперь контролируют страну.

В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад решил уйти со своего поста после переговоров с разными политическими силами страны. Он отдал приказ мирно передать власть. Россия в этих переговорах не участвовала.

Бывший сирийский лидер покинул страну и вместе с семьей находится в России. Глава «правительства спасения» в сирийской провинции Идлиб Мухаммед аль-Башир заявил, что он будет главой временного правительства Сирии на переходный период.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сирия #Ближний Восток #оппозиция #МИД России #Башар Асад #Дамаск #Михаил Богданов #захват власти
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