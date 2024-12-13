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Макрон назначил Франсуа Байру новым премьер-министром Франции

Центристский политик станет преемником Мишеля Барнье, который ушел в отставку из-за вотума недоверия со стороны парламента.
Владимир Рубанов 2024-12-13 14:59:03
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency Global Look Press

Новым премьером Франции назначен 73-летний лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.

Байру станет преемником Мишеля Барнье, который ушел в отставку из-за вотума недоверия со стороны парламента. Барнье не смог договориться с депутатами Национального собрания по поводу бюджета и попытался провести его в обход парламента.

Бюджет предусматривал экономию в размере 60 млрд евро путем увеличения налогов и платежей, а также сильного урезания расходов. Этот план вызвал критику и левых, и правых, и центристов.

Кризис во Франции продолжается с июня, когда центристская партия президента Макрона потерпела поражение на выборах в европарламент. После этого президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы.

На внеочередных выборах ни правые, ни левые, ни центристы не смогли получить большинство, чтобы сформировать правительство. Парламент разделен на три противоборствующих блока. Барнье стал компромиссной фигурой. Его назначили лишь через 60 дней после выборов. Кабинет Барнье проработал всего 90 дней, что стало историческим антирекордом.

Франсуа Байру работает с Макроном с 2017 года. Он занимал посты министра юстиции и образования. С 2020 года является верховным комиссаром по планированию. Байру придется столкнуться с разделенным парламентом и необходимостью принять проблемный бюджет.

#Франция #Мишель Барнье #Парламент #правительство #Бюджет #кабинет министров #Франсуа Байру
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