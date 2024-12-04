Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия правительству

Вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, который выдвинула левая партия «Непокорившаяся Франция» поддержало большинство депутатов, сообщает Le Parisien. Это означает, что правительство страны должно уйти в отставку. Это произойдет впервые с 1962 года.

Для решения об отставке правительство требовалось голоса 288 депутатов, в итоге за предложение проголосовали 331. Голосование состоялось в среду, 4 декабря.

Поводом для вынесения вотума недоверия стали разные взгляды на формирование бюджета на 2025 год. Кабмин Барнье предложил урезать расходные статьи на €40 млрд и тем самым сократить дефицит бюджета, а также повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов. Но против его предложений выступила ультраправая RN, пригрозив вотумом недоверия.

Партии сообщили, что через вотум будут добиваться отставки президента Франции Эммануэля Макрона.