Эксперты заявили, что Макрон пытается обнулить результаты выборов

Всю неделю Францию качало то вправо, то влево. Тысячи демонстрантов выходили поддерживать своих кандидатов на парламентских выборах. Десятки протестующих в итоге задержаны. Готовиться к таким событиям полиция начала заранее, владельцы магазинов заколачивали витрины. Это - если коротко о мизансцене выборов во Франции.

Интригу посеял результат первого тура, когда в лидеры вышел правый блок «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набрав почти треть голосов. Тревожный звонок для правящего блока президента Макрона «Вместе», членом которой является и премьер-министр пятой республики Габриэль Атталь.

«С самого начала этой кампании я предупреждал о трех рисках: риск абсолютного большинства во главе с партией "Непокоренная Франция", риск абсолютного большинства во главе с партией "Национальное объединение" и риск исчезновения движения, воплощающего наши идеи и ценности», - заявил Атталь.

Второй тур парламентских выборов изменил расстановку сил, но не для правящей коалиции. «Вместе» остался на второй позиции, правые ушли на третью, а на первой оказался левый блок «Новый народный фронт» во главе с Жаном-Люком Меланшоном. При явке, которая в этот раз превысила 60%, это подчеркнуло: правящая партия французам не по нраву.

«Мы устали от этого ультралиберального правительства и мы не хотели фашизма, мы знали, что это не выход. Мы хотели левых решений. Нам нужны были идеи, выдвинутые "Непокоренной Францией"», - говорит активист партии «Непокоренная Франция» Элиза Рулье.

По мнению экспертов, второй тур стал надеждой для блока Макрона.

«На этих выборах макронистам - в частности, Габриэлю Атталю - удалось достичь договоренности со всеми, кто не представлял крайне правых, о том, что голоса будут отдаваться в тех округах, где кандидаты не прошли, либо за определенных левых, либо за макронистов», - профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Однако победивший «Новый народный фронт» сразу заявил о необходимости радикальных перемен в правительстве.

«Прежде всего, президент должен либо уйти, либо выбрать премьер-министра из наших рядов. Такое уже случалось в прошлом», - заявил лидер коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон.

Сразу после оглашения результатов выборов у многих европейских изданий на первых полосах заголовки о том, что Макрон рискует потерять власть и влияние: «Франция избежала победы ультраправых, но Макрону некем управлять».

Премьер Атталь заявление об отставке подал, однако Макрон его отклонил. Оставил для себя окно возможностей. Итоги голосования хоть и можно назвать победой «Нового народного фронта», однако левые все же не получили решающего перевеса по количеству мандатов. И у них, и у макронистов, и у правой коалиции мест в ассамблее почти поровну. Это может привести к жесткой конкуренции в вопросе формирования правительства. И президенту нужно сохранить контроль над ситуацией.

«Макрон хочет нуллифицировать результаты выборов, чтобы по большому счету ничего важного не изменилось», - считает доктор публичного права Университета Монпелье, приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко.

Вместе с блоком «Новый народный фронт» в парламент попал бывший президент Франции Француа Олланд. Тот самый лидер-центрист, который запомнился своей нейтральной внешней политикой. Однако на общем фоне вряд ли что-то может поменяться во внешней политике Франции. Результаты выборов прокомментировал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Для России определенно лучше победа тех политических сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений. Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем», - заявил он.

По поводу «непобеды» правых уже высказался канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что результаты французских выборов принесли ему облегчение. Договориться с правыми действующей и привычной для нынешней европейской повестки французской власти было бы невозможно. Впрочем, многие эксперты сходятся во мнении: основные усилия Макрон теперь направит на заморозку политической ситуации в стране до следующих - уже президентских - выборов.