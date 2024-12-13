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МО Великобритании: статус движения ХТШ* не препятствует переговорам

Ранее с политкомитетом движения установила контакты Россия, беседа получилась конструктивной.
Елизавета Кондрикова 2024-12-13 00:59:16
© Фото: Sally Hayden, Keystone Press Agency Globallookpress

Власти Великобритании готовы вести переговоры с представителями движения «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ, запрещена в РФ), несмотря на его пребывание в списке запрещенных террористических организаций, заявил британский министр обороны Джон Хили. Его слова приводит телеканал Sky News.

 «Это (статус террористической организации - прим.ред.) не мешает нам разговаривать со всеми сторонами», - сказал министр.

В четверг, 12 декабря, в Великобритании прошло заседание чрезвычайного правительственного комитета, посвященный смене власти в Сирии. Его возглавил Хили, пишет телеканал.

Напомним, наша страна также установила контакт с движением. В МИД РФ назвали беседу с политкомитетом ХТШ* конструктивной и выразили надежду, что сирийская сторона выполнит все обещания.

Смена власти в Сирии произошла в результате наступления военных вооруженной сирийской оппозиции на правительственные позиции в конце ноября. В итоге бывший президент страны Башар Асад покинул страну и призвал осуществить мирную передачу власти. К данному моменту в Сирии было сформировано временное правительство.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сирия #Великобритания #министр обороны #Дамаск #террористическая организация #смена власти #Джон Хили
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