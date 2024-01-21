Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам обстрела ВСУ в Донецке

Молодежь и местные жители Донецкой Народной Республики несут цветы к рынку в Донецке, где сегодня при ударе украинских боевиков погибли 25 человек. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Глава ДНР Денис Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам трагедии в районе Текстильщик Донецка.

«Завтра, 22 января, в ДНР объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Напомним, что обстрел торговых павильонов Донецка произошел утром 21 января. В результате атаки погибли 25 человек, еще 20 получили ранения. В МИД России нападение назвали варварским актом против мирного населения.