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Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам обстрела ВСУ в Донецке

Жители ДНР несут цветы к месту трагедии в Донецке, где при обстреле боевиков погибли 25 человек.
Елизавета Егорова 2024-01-21 19:50:01
© Фото: chp_donetska Telegram

Молодежь и местные жители Донецкой Народной Республики несут цветы к рынку в Донецке, где сегодня при ударе украинских боевиков погибли 25 человек. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Глава ДНР Денис Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам трагедии в районе Текстильщик Донецка.

«Завтра, 22 января, в ДНР объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Напомним, что обстрел торговых павильонов Донецка произошел утром 21 января. В результате атаки погибли 25 человек, еще 20 получили ранения. В МИД России нападение назвали варварским актом против мирного населения.

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