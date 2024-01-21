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Слезы и лужи крови: кадры рынка в Кировском районе Донецка после обстрела ВСУ

По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, число погибших увеличилось до 18 человек, еще 13 ранены.
Ирина Елагина 2024-01-21 13:17:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры видео из микрорайона Текстильщики в Донецке, где сегодня утром разорвались десятки снарядов ВСУ. 

На кадрах с места трагедии лужи крови. Торговые ряды на рынке превратились в развалины. На снегу рядом с разрушенными магазинами на земле лежат убитые мирные жители.

Утром воскресного дня в районе городского рынка всегда многолюдно, на это, как полагают в мэрии Донецка, и делали ставку в ВСУ, накрывая массированным огнем торговый квартал в столице ДНР.


«На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых», - написал мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Напомним, что первоначально сообщалось о восьми погибших, список жертв трагедии все еще уточняется.

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