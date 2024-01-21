Серия ударов ВСУ по району рынка в Донецке стала очередным варварским терактом против мирного населения России. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ в связи с ракетным ударом ВСУ по столице ДНР.

«Неонацистский киевский режим при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения России», - отметили на Смоленской площади.

По информации российского МИДа, речь идет о преднамеренном ударе из реактивных систем залпового огня по рынку и магазинам. В результате шести прицельных ударов по местам скопления людей погибли не менее 25 человек погибли, еще 20 ранены.

«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание», - говорится в заявлении.

В ходе расследования трагедии установлено, что ВСУ атаковали мирные кварталы Донецка из подконтрольной Украине Авдеевки с применением вооружения, полученного как военная помощь Запада.

«Все это еще раз подтверждает его непосредственную вовлеченность в конфликт и делает причастным к преступным деяниям режима Зеленского», - отметили в МИД РФ.

В российском внешне-политическом ведомстве подчеркнули, что РФ «категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению», за которым стоит «безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток».