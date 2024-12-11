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Опубликованы первые кадры из освобожденного Плехово в Курской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».
Владислав Кустов 2024-12-11 17:28:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы добровольческого корпуса передали военкору «Звезды» Владиславу Кустову кадры с улиц освобожденного Плехово в Курской области.

В одном из схронов ВСУ нашли муляж ствола танка. Предположительно, его могли использовать для оборудования ложной позиции.

Об освобождении Дарьино и Плехово в Курской области сообщило сегодня Министерство обороны России. Оба населенных пункта взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».

В российском оборонном ведомстве также назвали суточные потери украинской стороны на Курском направлении. Как сообщают в Минобороны, ВСУ потеряли более 200 человек. Помимо живой силы, на данном направлении противник лишился танка, трех БМП Bradley, семи автомобилей и шести минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #Курская область #МО РФ #наш эксклюзив #плехово
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