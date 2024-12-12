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Минобороны сообщает об освобождении населенного пункта Заря в ДНР

Зарю удалось освободить в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».
2024-12-12 12:28:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили населенный пункт Заря на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает МО РФ. 

Отмечено, что Зарю взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий. 

Кроме этого, Минобороны России рассказало, что в зоне ответственности группировки за сутки нанесено огневое поражение живой силе и технике восьми украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Дзержинск, Шевченко, Щербиновка и Миролюбовка (ДНР). 

За сутки удалось, как отметили в российском оборонном ведомстве, отразить девять украинских контратак.

Также в МО РФ рассказали о потерях врага в зоне ответственности «Центра». За сутки неприятель лишился до 390 боевиков. Еще списки его потерь пополнили танк, два автомобиля, 155-миллиметровая САУ Krab, две 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровая САУ «Гвоздика» и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что наши войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово на территории Курской области. При этом российское оборонное ведомство опубликовало первые кадры из Дарьино после освобождения. А видео из Плехово показал наш телеканал.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #заря
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