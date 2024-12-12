Российские войска освободили населенный пункт Заря на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает МО РФ.

Отмечено, что Зарю взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий.

Кроме этого, Минобороны России рассказало, что в зоне ответственности группировки за сутки нанесено огневое поражение живой силе и технике восьми украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Дзержинск, Шевченко, Щербиновка и Миролюбовка (ДНР).

За сутки удалось, как отметили в российском оборонном ведомстве, отразить девять украинских контратак.

Также в МО РФ рассказали о потерях врага в зоне ответственности «Центра». За сутки неприятель лишился до 390 боевиков. Еще списки его потерь пополнили танк, два автомобиля, 155-миллиметровая САУ Krab, две 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровая САУ «Гвоздика» и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что наши войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово на территории Курской области. При этом российское оборонное ведомство опубликовало первые кадры из Дарьино после освобождения. А видео из Плехово показал наш телеканал.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.