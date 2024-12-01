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ВС РФ взяли рекордный темп продвижения в зоне спецоперации

Агентство Reuters признало, что российские военнослужащие продвигаются вперед самыми высокими с начала 2024 года темпами. За ноябрь наши подразделения заняли более 600 квадратных километров.
Виталий Акиньшин 2024-12-01 21:03:10
© Фото: Shatokhina Natalianews.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что никакие поставки оружия Киеву не смогут изменить ситуацию на поле боя в зоне проведения спецоперации. Подразделения ВС РФ уверенно наступают практически на всех направлениях. 

Агентство Reuters признало, что российские военнослужащие продвигаются вперед рекордными темпами, самыми высокими с начала этого года. За ноябрь наши подразделения заняли более 600 квадратных километров.

Плацдармы ВСУ стремительно сокращаются и в Курской области, где каждую неделю в плен сдаются все больше украинских боевиков и западных наемников. Один из них - Джеймс Скотт Рис Андерсон, наемник из Великобритании, был захвачен во время штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Позже признался, что занимался корректировкой действий ВСУ при помощи беспилотников.

Попав в плен, британец рассказал, что ВСУ были застигнуты врасплох внезапной атакой российских морпехов, а также раскрыл направления, по которым работают иностранные наемники.

Потери ВСУ в Курской области на сегодняшний день составляют 36 850 человек, и только будут увеличиваться. Подразделения группировки войск «Север» сейчас обходят ВСУ сразу с нескольких направлений.

За минувшую неделю подразделения группировки войск «Центр» освободили село Новая Ильинка, взяв под свой контроль единственный автомобильный мост через Кураховское водохранилище. На юго-западе от Курахово российские войска освободили село Раздольное и, фактически, перерезали трассу Курахово – Великая Новоселка, взяв ее под огневой контроль.

Что еще происходит на линии боевого соприкосновения и на освобожденных территориях в зоне спецоперации - об успехах российской армии в сводке Виталия Акиньшина с места событий специально для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #спецоперация #Наемники #Курахово
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