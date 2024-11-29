Пленный наемник из Британии заявил о планах выучить русский язык

Взятый в плен в Курской области наемник из Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон рассказал о своем намерении изучить русский язык. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с журналистами британец сказал, что ему, возможно, стоит начать учить русский.

26 ноября суд в Курске принял решение о заключении наемника под арест. Гражданина Великобритании обвиняют в террористических действиях и участии в вооруженных формированиях на стороне Украины.

Как считают следователи, в ноябре он незаконно перешел границу России и прибыл в Курскую область в составе вооруженных формирований Украины.

Ранее Андерсон выразил сожаление по поводу своего участия в конфликте на Украине.