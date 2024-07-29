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МО РФ показало уничтожение пункта дислокации ВСУ в Великой Новоселке

Авиаудар был нанесен управляемой планирующей авиабомбой УПАБ-1500.
2024-07-29 14:13:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры объективного контроля уничтожения пункта временной дислокации врага. 

Уточняется, что пункт временной дислокации противника находился в населенном пункте Великая Новоселка - это оккупированная неприятелем часть Донецкой Народной Республики. 

Этот пункт временной дислокации принадлежал 58-й отдельной мехбригаде ВСУ. 

Удар, как отметили в МО РФ, был нанесен управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-1500.

Ранее сообщалось, что расчет российского комплекса «Искандер-М» уничтожил украинскую пусковую установку MLRS американского производства у населенного пункта Новотроицкое. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #УПАБ-1500 #Пункт временной дислокации #Великая Новоселка
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