МО РФ показало уничтожение пункта дислокации ВСУ в Великой Новоселке

Российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры объективного контроля уничтожения пункта временной дислокации врага.

Уточняется, что пункт временной дислокации противника находился в населенном пункте Великая Новоселка - это оккупированная неприятелем часть Донецкой Народной Республики.

Этот пункт временной дислокации принадлежал 58-й отдельной мехбригаде ВСУ.

Удар, как отметили в МО РФ, был нанесен управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-1500.

Ранее сообщалось, что расчет российского комплекса «Искандер-М» уничтожил украинскую пусковую установку MLRS американского производства у населенного пункта Новотроицкое.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.