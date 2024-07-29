МО РФ показало уничтожение пункта дислокации ВСУ в Великой Новоселке

Российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры объективного контроля уничтожения пункта временной дислокации врага.
Уточняется, что пункт временной дислокации противника находился в населенном пункте Великая Новоселка - это оккупированная неприятелем часть Донецкой Народной Республики.
Этот пункт временной дислокации принадлежал 58-й отдельной мехбригаде ВСУ.
Удар, как отметили в МО РФ, был нанесен управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-1500.
Ранее сообщалось, что расчет российского комплекса «Искандер-М» уничтожил украинскую пусковую установку MLRS американского производства у населенного пункта Новотроицкое.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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