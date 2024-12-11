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Захарова призвала не допустить тотально трагической ситуации в Сирии

По словам Захаровой, Россия контактирует с различными силами в Сирии для обеспечения безопасности граждан РФ.
Ирина Егорова 2024-12-11 08:48:09
© Фото: MFA Russia, Globallookpress

Складывающаяся ситуация в Сирии драматическая, но главное, чтобы она не превратилась в тотально трагическую, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Потому что трагедий и сейчас хватает: раненые и убитые с обеих сторон. Вы не назовете ни одного года, когда ситуация вокруг этой страны была стабильной», – цитирует дипломата радио Sputnik.

Также она отметила, что это богатый ресурсами регион с пересечением интересов - своего рода логистический и ресурсный регионально-мировой перекресток.

По ее словам, Россия находится в контакте с различными силами в Сирии для обеспечения безопасности соотечественников -  в регионе находятся специалисты, военные, дипломаты, журналисты из РФ. И их безопасность - это главный приоритет России, заявила Захарова.

«Сказать хочется очень много, и есть что сказать, но главный приоритет должен соотноситься с безопасностью граждан, чтобы ни заявления, ни оценки не разжигали этот огонь, не становились стимулирующим средством для разжигания страстей», – отметила представитель МИД РФ.

По данным ООН, за последние две недели в Сирии были убиты и ранены сотни мирных жителей, в основном женщины и дети. Больницы переполнены, а в городах Дамаск, Хама и Дейр-Эз-Зор не хватает продовольствия. 

Внутрисирийский кризис обострился в конце ноября, когда сирийские вооруженные группировки начали наносить удары по позициям правительственных войск в Сирии, что привело к смене власти в стране. Вооруженная сирийская оппозиция захватила власть 8 декабря. Президент страны Башар Асад оставил пост и прибыл в Россию, которая предоставила ему убежище.

В результате оппозиция сформировала временное правительство, оно будет действовать до марта 2025 года. На временный кабинет министров возложены задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности государственных институтов, территориальной целостности Сирии.

Российская сторона установила связь с сирийскими оппозиционерами, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.

#сирия #Мария Захарова #Кризис #оппозиция #МИД РФ #ситуация
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