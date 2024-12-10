Рябков заявил, что Асад находится в безопасности в России

Бывший президент Сирии Башар Асад находится в безопасности в России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью NBC News.

Замглавы МИД уточнил, что Асад находится под защитой, и это показывает, что Россия «действует так, как требуется в такой чрезвычайной ситуации».

«Я понятия не имею, что с ним сейчас происходит», - добавил Рябков.

Российский дипломат отказался разглашать детали.

«Было бы крайне неправильно с моей стороны рассказывать о том, что произошло и как это разрешилось», - сказал российский дипломат.

В МИД России 8 декабря сообщили, что Асад поручил передать власть в Сирии мирным путем и покинул страну. Позднее стало известно, что он вместе с семьей приехал в Москву.

Решение предоставить убежище бывшему сирийскому лидеру принимал лично Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что у президента России в графике нет встреч с Асадом.

Во вторник, 10 декабря, представитель антиправительственных сил Мухаммед аль-Башир заявил, что назначен главой временного кабинета министров Сирии. Раньше он был премьер-министром «правительства национального спасения» в Идлибе.

По словам аль-Башира, переходный период в Сирии может продлиться до 1 марта.