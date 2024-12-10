ООН: сотни мирных жителей убиты и ранены за две недели в Сирии

По данным ООН, за последние две недели в Сирии были убиты и ранены сотни мирных жителей, в основном женщины и дети. Больницы переполнены пострадавшими, сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов.

В сирийских городах Дамаск, Хама и Дейр-Эз-Зор не хватает продовольствия, заявили в ООН. В сводке говорится о том, что с 27 ноября по 9 декабря в Идлибе и Алеппо цены на хлеб выросли в девять раз.

Передача власти сопровождалась сообщениями о грабежах и вторжениях в общественные здания или частные дома, заявил также специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Он назвал ситуацию в Сирии очень нестабильным периодом, который несет большие возможности, но и серьезные риски.

Педерсен отметил, что конфликт на северо-востоке не закончился, и указал на существование в стране разных вооруженных группировок, между которыми продолжаются бои. Кроме того, он призвал Израиль прекратить бомбардировки и продвижение в зоне разграничения.

Вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии 8 декабря. Президент страны Башар Асад оставил пост и прибыл в Москву. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, бывший сирийский лидер находится в России под защитой.