Персидский путь: как создавался Корпус стражей исламской революции

В четвертую годовщину гибели генерала Касема Сулеймани тысячи людей приехали в иранский город Керман, чтобы отдать дань памяти легендарному военному. Враги Ирана конечно прекрасно знают - в этот день здесь будет многолюдно. Для иранцев Сулеймани был и остается национальным героем, солдатом который до конца был верен своей стране, делу и чести. По предварительным данным, в результате теракта в Кермане на месте погибли больше ста человек, еще почти 150 получили ранения. Владимир Путин заявил, что произошедшее потрясает своей жестокостью и цинизмом.

Память о Сулеймани живет на Ближнем Востоке, здесь он по прежнему настоящий герой-легенда. Памятники военачальнику можно увидеть сейчас во многих странах и в Ливане, в Сирии. Ну и, конечно же, в столице Ирана, Тегеране.

И нынешние удары Тегерана по ячейкам террористов в Пакистане и по Иракскому Курдистану, которые взяли на себя ответственность за теракт стали местью. Корпус стражей исламской революции - организация, с которой была связана вся жизнь Сулеймани - открыто называет их ударами возмездия.

Генерал Касем Сулеймани был делегирован аятоллой для налаживания отношений с американцами и это он с помощью важных разведданных, добытых его разведчиками, сохранил не одну сотню жизней американских солдат. Но в январе 2002 года на тот момент президент США Джорж Буш объявил Иран империей зла. За Сулеймани по всему Ближнему Востоку развернулась настоящая охота. Неуловимый генерал объявил Штатам священную войну.

Сегодня Корпус стражей исламской революции - это элитное военно-политическое формирование под руководством высшего руководителя Ирана. По своей сути, КСИР не только военного формирование, но и мощная экономическая сила Ирана на Ближнем Востоке. Корпус не только защищает религиозные и идеологически ценности страны, но контролирует целые отрасли национальной экономики, включая строительство, нефтегазовый сектор и торговлю. Силы КСИР действуют как внутри, так и за ее пределами.

Об истории иранского генерала Касема Сулеймани и почему за память о нем жители страны готовы биться до последнего - смотрите в сюжете программы «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».