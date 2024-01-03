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Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в городе Керман

Президент России выступил с осуждением терроризма в любых формах и попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших.
Никита Черненко 2024-01-03 18:25:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин передал соболезнования Верховному руководителю Ирана Сейеду Али Хаменеи и президенту Ирана Сейеду Эбрахиму Раиси в связи с терактом на кладбище в городе Керман, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

Президент назвал террористическим актом произошедшее у кладбища и заявил, что Россия осуждает терроризм во всех формах, бескомпромиссно сражаясь с его проявлениями. Глава российского государства попросил также передать слова поддержки родным и близким погибших.

«Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сказал Путин.

Взрыв у кладбища в Кермане унес жизни по меньшей мере 103 человек, еще 188 человек считаются пострадавшими. По сообщению иранского государственного агентства Tasnim, две бомбы были заложены в сумки и дистанционно подорваны.

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