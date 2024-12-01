Премьер Грузии исключил проведение новых парламентских выборов

Грузинские власти не будут назначать новые повторные парламентские выборы, как этого хотят оппозиционеры. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Нет, конечно. О чем речь», - цитирует Кобахидзе ТАСС.

Напомним, парламентские выборы в стране прошли в октябре текущего года. Лидирующие позиции заняла правящая партия «Грузинская мечта». Однако президент страны Саломе Зурабишили и оппозиция отказалась признавать итоги голосования и Зурабишвили призвала к повторному проведению выборов.

В декабре в стране должны состоятся выборы президента. По словам Зурабишвили, не может быть законных выборов ее преемника, так как парламент якобы нелегитимный. Поэтому, она заявила, что не собирается слагать полномочия.

Ситуацию осложняют и массовая волна протестов, которая накрыла Грузия после слов Кобахидзе о приостановке разговор о евроинтеграции Грузии. Массовые беспорядки, задержания, пожар в парламенте и пострадавшие полицейские - оппозиция выражает недовольство решением премьер-министра Грузии.