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Премьер Грузии исключил проведение новых парламентских выборов

Лидеры оппозиции требуют провести повторные выборы в парламент, а также начать международное расследование.
Ирина Егорова 2024-12-01 17:50:57
© Фото: IMAGOBernd Elmenthaler, Global Look Press

Грузинские власти не будут назначать новые повторные парламентские выборы, как этого хотят оппозиционеры. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Нет, конечно. О чем речь», - цитирует Кобахидзе ТАСС.

Напомним, парламентские выборы в стране прошли в октябре текущего года. Лидирующие позиции заняла правящая партия «Грузинская мечта». Однако президент страны Саломе Зурабишили и оппозиция отказалась признавать итоги голосования и Зурабишвили призвала к повторному проведению выборов.

В декабре в стране должны состоятся выборы президента. По словам Зурабишвили, не может быть законных выборов ее преемника, так как парламент якобы нелегитимный. Поэтому, она заявила, что не собирается слагать полномочия.

Ситуацию осложняют и массовая волна протестов, которая накрыла Грузия после слов Кобахидзе о приостановке разговор о евроинтеграции Грузии. Массовые беспорядки, задержания, пожар в парламенте и пострадавшие полицейские - оппозиция выражает недовольство решением премьер-министра Грузии.

#Грузия #премьер-министр #Парламентские выборы #проведение #Ираклий Кобахидзе
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