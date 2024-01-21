Крест над миром: как Запад угрожает планете «болезнью Икс»

Швейцарский Давос - городок в Альпах, куда ежегодно съезжаются западные элиты на Всемирный экономический форум. Цель, по их собственным словам, лишь одна - придумать план достижения всеобщего экономического благополучия. Ждать новых креативных мыслей долго не пришлось. В первый же день глава Всемирной организации здравоохранения подкинул идею для заработка. Представил ее, как необходимость спасти человечество от надвигающейся эпидемии, которая может убить половину населения Земли.

«Я бы хотел начать с "болезни Икс". Она сейчас привлекает много внимания. Это болезнь, о которой мы еще ничего не знаем, но она опаснее ковида. Мы можем даже назвать ковид предтечей "болезни Икс"», - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Страшная, неизученная и в 20 раз смертельнее COVID-19 - так глава ВОЗ пугает загадочной «болезнью Икс». Это вирус, которого пока не существует в природе, но при мутации уже известных патогенов, например птичьего гриппа или оспы обезьян, вполне скоро может появиться.

Тедрос Гебрейесус призывает подготовиться к надвигающейся пандемии - начать разработку вакцин. Срок - до весны этого года.

«Конечно, такие слова могут вызвать панику, но на самом деле лучше предвидеть то, что может произойти, потому что это случалось в нашей истории много раз, лучше подготовиться к этому. Чтобы лучше подготовиться к "болезни Икс", нужно создать соглашение о борьбе с пандемией. Крайний срок - май 2024 года», - заявил глава ВОЗ.

«Болезнь Икс» давосские заговорщики сравнивают с печально известной «испанкой» и ковидом, прогнозируя еще большую летальность. По самым скромным подсчетам «Икс» - это 140 миллионов жертв в США и восемь миллионов гипотетических смертей в России.

Картина становится еще более устрашающей на фоне недавнего прогноза Международного валютного фонда. Аналитики считают, что внедрение искусственного интеллекта приведет к исчезновению 40 процентов профессий и сокращению рабочих мест, то есть к росту социальной напряженности. Те, кто не смогут адаптироваться к новым трендам в работе - пойдут по миру. Бедные и бунтующие слои населения глобалистам не нужны, а значит сценарий «болезни Икс» вполне может стать реальным - об этом уже в открытую заявляют медики во всем мире.

«Прямо сейчас они планируют цепочку событий, при которой они смогут запустить еще одну террористическую кампанию. Эта кампания вызовет необходимость в якобы еще одной медицинской контрмере, а также будет попытка достичь сокращения населения, показатели которого не удовлетворили их в ковид», - заявил доктор Дэвид Мартин.

Посыл как можно скорее найти способ защиты от «болезни Икс» стал сигнальным флажком для инвесторов. По сути фарм-гигантам дали полный карт-бланш на производство вакцин и лекарств. В ближайшее время они начнут внедрять в оборот витамины, иммуностимуляторы и противовирусные препараты - и соответственно получать многомиллиардные прибыли. Глобалисты не скрывают радости - они готовы инвестировать больше и больше.

«У нас будут новые вакцины, у нас будет вакцина против туберкулеза, малярии, вакцина против ВИЧ и конечно вакцина против ковида. У них более длительный эффект, у них будет широкое использование, также мы собираемся заменить иглу на небольшой пластырь. Пандемия показала, что мы недостаточно инвестировали в такие инновации», - заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.

Ажиотаж вокруг «болезни Икс» порождает множество теорий. Одна из них - глобалисты провоцируют спрос на лекарства от несуществующего вируса для собственной наживы. Другая заключается в том, что «Икс» создадут искусственно. Один из способов, рассказал нам вирусолог Петр Чумаков, это изменить ген вируса птичьего гриппа.

«Птичий грипп это H5N1. Он пока не может передаваться от человека к человеку, но на птичьих фермах, когда люди сталкиваются с зараженными птицами, бывают случаи заражения, причем летальность составляет 50%. И если с помощью довольно простых генетических манипуляций придать этому вирусу способность распространяться от человека к человеку, то появляется смертоносный вирус. Это действительно будет рукотворная пандемия. Поэтому надо к этому отнестись очень даже серьезно. Тем более что был первый звоночек. Мы только что перенесли, только что видели», - рассказал Чумаков.

Не исключено, что «болезнь Икс» уже находится в пробирке и готова к испытанию на человечестве. Вопрос только в том, когда Вашингтон даст отмашку. На этой неделе начальник войск радиохимической и биологической защиты Вооруженных Сил России Игорь Кириллов заявил, что американское правительство планирует финансировать военно-биологические исследования напрямую из федерального бюджета. При этом привлекаются средства фондов Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена - в общем, всех тех, кто так любит посещать Давос.

«Мы неоднократно отмечали, что работа американских военных биологов направлена на формирование искусственно управляемых эпидемий. При этом, прогноз развития ситуации предполагает дальнейшее ухудшение эпидемической обстановки с возможным формированием искусственных очагов заболеваний и неконтролируемым расширением ареала переносчиков», - заявил Кириллов.

США и Великобритания развернули военные биолаборатории на постсоветском пространстве. Эти данные были получены в ходе СВО. Через Украину Запад финансирует в Закавказье и Центральную Азию десятки проектов. Один из них направлен на изучение передачи возбудителя бруцеллеза человеку. Другой - на выделение штаммов, убить которые не может ни один антибиотик в мире. Исследования проводятся в том числе с применением искусственного интеллекта.

«Риски подобных исследований двойного назначения значительно возрастают при использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Это было наглядно продемонстрировано одной американской фирмой, которая использовала генератор терапевтических соединений на основе искусственного интеллекта для создания потенциальных агентов химического оружия», - заявил Кириллов.

После анонсированной в Давосе «болезни Икс» в Госдуме напомнили о других фактах смертельно опасных игр американцев с вирусами.

«Мы обратили внимание на следующий факт, что в 2010 году Соединенные Штаты впервые в мире, таких прецедентов больше нет, запатентовали штамм вируса Эболы», - заявила депутат Ирина Яровая.

Это значит, что если в какой-то стране вдруг вспыхнет эпидемия такого запатентованного вируса, то только американские власти будут иметь право разрабатывать от него вакцину. Точно такой же трюк США могут попытаться провернуть и с «болезнью Икс». И потому необходимо обращать внимание всех заинтересованных стран на биологические диверсии Запада, а главное, формировать собственный биологический щит - по аналогии с ядерным.

«Сегодня мы с вами должны понимать, что ядерный зонтик есть, и он нам сегодня гарантирует суверенитет. Но он ветшает, потому что убьют нас совершенно другим путем. Достаточно посмотреть на 400 биологических лабораторий США по миру и 40 только на Украине. И посмотрите по периметру. Поэтому мы должны быть готовы как на атомный вызов в XXI веке, так и ответить на биологический вызов», - заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Впрочем, если таинственный «Икс» все же превратится в конкретный вирус, Россия сможет ему противостоять, уверяют в Роспотребнадзоре. Опыт приобретенный в ходе пандемии, когда российским ученым удалось в короткие сроки создать собственную вакцину для борьбы с коронавирусом, показал, что даже к новым, биологическим и генным угрозам наша страна готова.