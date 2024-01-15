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Кириллов: США привлекают деньги фонда Байдена для военно-биологических исследований

Об этом на брифинге сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. По его словам, американцы используют госгарантии, чтобы привлечь средства неправительственных организаций.
2024-01-15 15:35:01
© Фото: Sigrid Gombert, imageBROKER, Globallookpress © Видео: Минобороны России

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов обратил внимание на то, что США привлекают средства из фонда Байдена для военно-биологических исследований Пентагона.

«Под госгарантии привлекаются средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству демпартии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена», - сказал он на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности США.

Минобороны продолжает анализировать документы, полученные в ходе проведения военной операции по защите Донбасса. Вашингтоном создается законодательная база для финансирования военно-биологических исследований из средств федерального бюджета.

Начальник войск РХБЗ назвал подрядчиков Пентагона, которые занимаются возведением объектов и поставляют оборудование для американских лабораторий с целью исследований. В их число входят такие компании, как «Метабиота», «Блэк энд Вич» и «Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл». Строительные работы и передача оборудования ведутся и координируются Управлением по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА).

Как утверждает Кириллов, задействованные в биопрограммах на территории Украины американские учреждения ранее являлись подрядчиками Минобороны США и разрабатывали биооружие для Вашингтона.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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© Минобороны России
#армия #Минобороны России #сша #МО РФ #Военно-биологическая деятельность
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