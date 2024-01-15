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Кириллов: военные биологи США работают над искусственно управляемыми эпидемиями

Игорь Кириллов подчеркнул, что эта работа американских ученых не контролируется в рамках КБТО или механизма генсека ООН.
2024-01-15 15:46:01
© Фото: Министерство обороны РФ

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что военные биологи США ведут разработки в сфере искусственно управляемых эпидемий. При этом эта деятельность не контролируют в рамках КБТО или ООН. 

«Мы неоднократно отмечали, что работа американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий"», - напомнил Кириллов.

Он пояснил, что прогноз не утешителен, и есть опасность дальнейшего ухудшения эпидемической обстановки с искусственными очагами заболеваний и неконтролируемым расширением ареала переносчиков. Например, появление азиатских тигровых комаров в Европе. 

«В Германии популяции этого вида сформировались в пяти федеральных районах. Другой вид комаров, являющийся переносчиком лихорадки Западного Нила, был выявлен на территории Швеции и Финляндии», - уточнил Кириллов.

Кроме того, за год в Европе зарегистрировали больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Обеспокоенность вызывают заболеваемости лихорадкой Западного Нила - уже зафиксировано свыше 1 000 случаев, из них 92 с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что западные ученые изучают заболевания, которые могут иметь военное значение. Одна из таких лабораторий базируется в Италии и исследует особо опасные инфекции в Египте.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

#армия #РХБЗ #игорь кириллов #Лихорадка денге #искусственно управляемые эпидемии
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