Кириллов: военные биологи США работают над искусственно управляемыми эпидемиями

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что военные биологи США ведут разработки в сфере искусственно управляемых эпидемий. При этом эта деятельность не контролируют в рамках КБТО или ООН.

«Мы неоднократно отмечали, что работа американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий"», - напомнил Кириллов.

Он пояснил, что прогноз не утешителен, и есть опасность дальнейшего ухудшения эпидемической обстановки с искусственными очагами заболеваний и неконтролируемым расширением ареала переносчиков. Например, появление азиатских тигровых комаров в Европе.

«В Германии популяции этого вида сформировались в пяти федеральных районах. Другой вид комаров, являющийся переносчиком лихорадки Западного Нила, был выявлен на территории Швеции и Финляндии», - уточнил Кириллов.

Кроме того, за год в Европе зарегистрировали больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Обеспокоенность вызывают заболеваемости лихорадкой Западного Нила - уже зафиксировано свыше 1 000 случаев, из них 92 с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что западные ученые изучают заболевания, которые могут иметь военное значение. Одна из таких лабораторий базируется в Италии и исследует особо опасные инфекции в Египте.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.