ВОЗ предупредила о новой «болезни X», в 20 раз превосходящую ковид по смертности

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) будет обсуждается новая неизвестная болезнь, на данный момент носящая название X, которая в 20 раз смертоноснее, чем коронавирус. Об этом свидетельствуют данные на сайте форума.

Уточняется, что об опасности нового заболевания специалистов предупреждала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В рамках форума спикеры затронут меры, которые помогут справиться с этим неизвестны ранее вызовом, в особенности речь идет о подготовке мировых систем здравоохранения.

ВЭФ пройдет в швейцарском Давосе с 15 по 19 января. Обсуждение вопроса «болезни X» назначено на среду 17 января. Среди спикеров также значатся глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, министр здравоохранения Бразилии Низия Триндаде и другие специалисты в этой области, передает RT.