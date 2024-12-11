Отказ Владимира Зеленского мобилизовать большее количество людей, в частности граждан от 18 до 25 лет, испортил отношения между США и Украиной и стал открытым нападением на американского президента Джо Байдена, пишет издание Telegraph.

«За почти три года конфликта между двумя лидерами было немало ссор, но спор, который начал разгораться на прошлой неделе (касательно снижения призывного возраста до 18 лет - прим.ред.), может положить им всем конец», - говорится в публикации.

Предложение Байдена обеспечить украинцев старше 18 лет необходимой экипировкой и обучением оказалось «слишком для Зеленского», пишет автор материала. В Киеве заявили, что ставят приоритетом поставки ракет, а не мобилизацию большего числа солдат. По мнению издания, подобный ответ киевского режима стал «прощальном ударом», направленный в сторону американского лидера.

Уточняется, что украинцы возрастом от 18 до 25 лет составляют менее 10% населения страны.

Напомним, в конце ноября Вашингтон предложил снизить возраст мобилизации на Украине, заявив, что необходимо призвать еще более 160 тысяч военнослужащих. В ответ на это Зеленский обвинил своих западных партнеров в недостаточном обеспечении украинских солдат вооружением и снаряжением.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, снижение призывного возраста приведет к тому, что от Украины ничего не останется.