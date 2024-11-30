Зеленский пожаловался, что Запад хочет отправлять ВСУ на гибель без оружия

США и страны Европы обучили и обеспечили вооружением и снаряжением только две с половиной бригады Вооруженных сил Украины, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

При этом, по его словам, Киев еще год назад просил о десяти. Он добавил, что в такой ситуации нет смысла снижать возраст призыва.

Решение об оснащении десяти бригад было принято вместе с США и европейскими союзниками Киева, сказал Зеленский. Но на данный момент обеспечены экипировкой только две с половиной бригады. При этом некоторые лидеры в Европе спрашивают о мобилизации и говорят, что ВСУ нужны молодые люди, добавил Зеленский.

«И я отвечаю: "Что вы хотите, чтобы они погибли без вашего оружия?"», - заявил он.

Ранее сообщалось, что США призвали Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки людей в ВСУ. По данным агентства Reuters, в Белом доме заявили, что Киев мобилизует и тренирует недостаточно новых солдат.

В апреле прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства - члены НАТО обеспечили подготовку и вооружение свыше девяти бронетанковых бригад ВСУ.