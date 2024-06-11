Оператор БПЛА рассказал об использовании трофейных дронов в зоне СВО

Военнослужащие группировки войск «Север» показали специальную мастерскую, в которой происходит сборка и ремонт ударных беспилотников. Здесь их снаряжают и отправляют на вражеские позиции.

В зависимости от задач дрон комплектуют соответствующим боеприпасом. Это могут быть гранаты, выстрелы от гранатометов и заряды повышенной мощности.

«Мы собираем FPV-дроны, занимаемся ремонтом любой другой коптерной техники. В данном случае мы имеем трофей противника, который был подбит. Отлично подходит на запасные части. Мы их разбираем, диагностируем, смотрим какие-то элементы. Многие отлично подходят к другим рабочим дронам», - рассказал командир взвода БПЛА с позывным Механик.

FPV-дрон способен разогнаться до сотни километров в час, от него практически невозможно уйти. Такими коптерами уничтожают пункты временного расположения боевиков ВСУ, военную технику, артиллерию и склады.

Чтобы системы РЭБ противника не могли противодействовать российским беспилотникам, бойцы «перепрошивают» свои дроны. Также они постоянно модифицируют их для увеличения дальности полета и грузоподъемности.

В ходе СВО военнослужащие группировки войск «Север» активно применяют FPV-дроны. В подразделениях созданы маневренные группы операторов БПЛА. Бойцы оснащены самыми современными беспилотными летательными аппаратами. Накануне военнослужащие применили несколько боевых БПЛА по замаскированным позициям ВСУ в Харьковской области. Удалось уничтожить блиндажи. Потери противника составили до 15 человек убитыми и ранеными.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.