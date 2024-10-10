Операторы FPV-дронов показали процесс обучения управлению беспилотниками

Группа военнослужащих приступила к практическим занятиям на базе Центра подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов Северного флота. Занятия проводили инструкторы, имеющие опыт боевого применения дронов в ходе спецоперации. Бойцы показали, как проходит их обучение.

На первом этапе подготовки операторы ударных дронов изучили теоретическую базу: тактико-технические характеристики, применяемое программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонта различных типов ударных БПЛА и FPV-дронов. После теории все обучаемые прошли подготовку на специальных компьютерных симуляторах.

После сдачи экзаменов военнослужащие получили допуск к практическому этапу подготовки. Они начали практиковаться в самостоятельных полетах на оборудованных различными препятствиями полигонах. Именно здесь операторы отрабатывают на практике ведение разведки, боевое маневрирование и поражение учебных статичных и движущихся целей в случаях, когда условный противник использует средства радиоэлектронной борьбы.

Во время подготовки операторов БПЛА инструкторы стараются выработать у обучаемых необходимые навыки для управления современной высокотехнологичной техникой, передать им свои знания и опыт, а также подготовить их к работе в боевых условиях.

Ранее военнослужащие группировки войск «Центр» отточили навыки на полигоне под руководством Героев России. Особое внимание командиры уделили обучению командам без голоса - этот навык нужен бойцам, чтобы повысить фактор внезапности для противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.