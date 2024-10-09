Освобождавшие Гродовку бойцы рассказали, как заводили дроны в окна к ВСУ

FPV-дроны перевернули тактику современного боя. Их широко применяют на всех участках фронта. И успех напрямую зависит от мастерства оператора. Они ежедневно улучшают свои навыки. Бойцы батальона «Медведи» группировки войск «Центр» отрабатывают и новые маневры захода на цель. Преодолевают даже самые сложные препятствия.

«Бывает, что надо аккуратненько зайти, если они находятся где-то в здании, аккуратненько залететь в окошечко, чтобы поразить цель», - рассказал оператор БПЛА с позывным Борода.

По укреплениям противника часто работают сбросами. Тренировки максимально приближены к боевым. Аналогичную тактику применяют на Покровском направлении. Противник высаживает десант. Один точный удар - и вражеская техника уничтожена. В дневное время тяжелую технику врага ловят еще на подходе.

Дроны применяли и при освобождении Гродовки. Поселок - ключ к Мирнограду и Красноармейску, он же Покровск, где у ВСУ крупный узел снабжения частей.

«Мы не могли фактически подтащить артиллерию и задачу брали усилиями БПЛА. То есть у нас ударные БПЛА были как минометы. Все опорники разбивали ударными FPV. Делали большие тротиловые бомбы - сносили все это с лица земли», - рассказал командир взвода БПЛА с позывным Шустрый.

Беспилотники ежедневно помогают продвигаться нашим войскам. С помощью разведчиков корректируют артиллерию, выявляют огневые точки.

Кроме тренировок в полевых условиях, бойцы изучают и дроны противника. В блиндаже - небольшая лаборатория. Здесь трофейные БПЛА ремонтируют - чистят, перепрошивают и используют против врага. Недавно в руки наших военных попал украинский «Колибри», а у «Гарпии» на счету уже 30 боевых вылетов.

«Мы уже как профессионалы в этом деле - мы видим, полетит он или не полетит. Мы на них смотрим - там полетный контроллер в целости и сохранности, сильно не подбит. Бывало так, что мы воскрешали дроны, даже после взрыва», - рассказал военнослужащий с позывным Профессор.

Бойцы и производители дронов все время придумывают новые решения для борьбы с противником. Учатся обходить вражеские системы РЭБ, работать на разных частотах. Где-то прямо на поле боя приходят новые идеи, где-то долго и планомерно - все вместе работают над противодействием врагу.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.