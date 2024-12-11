Axios: Кеннеди-младший намерен доказать роль ЦРУ в убийстве дяди

Роберт Кеннеди-младший считает, что ЦРУ сыграло роль в убийстве его дяди, президента Джона Кеннеди, пишет Axios. Это якобы стало для него одной из причин, чтобы выдвинуть невестку Амариллис Фокс Кеннеди на пост заместителя директора ЦРУ.

Избранный президент Дональд Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. Это ответный жест после того, как тот снял свою кандидатуру с выборов в пользу республиканца.

Ранее 77 лауреатов Нобелевской премии подписали открытое письмо против этого назначения. Ученые отмечают, что Кеннеди-младший не специалист и не имеет опыта в области медицины, науки или управления. Кроме того, он известный противник вакцинации и конспиролог, считают авторы письма.

Роберт Кеннеди-младший публично поддерживал теории о причастности ЦРУ к смерти его дяди в 1963 году в Далласе и отца, Роберта Кеннеди, в 1968-м в Лос-Анджелесе. Он говорил, что есть «убедительные», но «косвенные» доказательства в пользу этих давно известных, но недоказанных версий.

Трамп обещал во время своей предвыборной кампании, что он рассекретит оставшиеся документы, связанные с убийством президента Кеннеди. Он давал похожее обещание во время своего первого срока, но потом уступил призывам ЦРУ и ФБР сохранить некоторые документы в тайне. Сейчас таких документов несколько тысяч.