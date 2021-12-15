В США рассекретили более тысячи документов по делу об убийстве Кеннеди

Почти полторы тысячи ранее закрытых документов по делу об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди опубликовали в Соединенных Штатах. Подборка материалов появилась на сайте национальных архивов США.

Как уточняется в пресс-релизе Национального управления архивов и записей, в соответствии с предписанием американского президента Джо Байдена от 22 октября 2021 года опубликован 1491 документ.

В следующем году планируется оценить возможность публикации еще 14 тысяч документов, уточняет РИА Новости. Следующая часть, по предварительной информации, будет раскрыта после 15 декабря 2022 года.

В 1992 году Конгресс США объявил о том, что все касающиеся дела сведения должны быть постепенно раскрыты, если это не нанесет ущерба обороне, разведке, правоохранительным органам и внешней политике. С того времени национальные архивы обнародовали 90% своей коллекции записей - свыше 250 тысяч документов.

Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Единственным подозреваемым по делу был 24-летний бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Его застрелили два дня спустя во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму. За прошедшие годы возникли многочисленные теории о том, кто на самом деле стоял за убийством президента, но ни одна из них не получила официального подтверждения.