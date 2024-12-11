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Путин провел телефонный разговор с Орбаном

В телефонном разговоре Путин и Орбан обменялись мнениями по украинской проблематике и обсудили обстановку в Ближневосточном регионе.
Виктория Бокий 2024-12-11 13:30:07
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Беседа состоялась по инициативе венгерской стороны. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе разговора российский лидер и венгерский премьер обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которое активно развивается. Также были затронуты темы продвижения взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по украинской проблематике. Глава РФ рассказал о текущем развитии ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который не дает возможности мирному урегулированию конфликта.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике. Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Владимир Путин и Виктор Орбан также обсудили обстановку в Ближневосточном регионе в связи с последними событиями в Сирии.

#Россия #Кремль #Владимир Путин #Венгрия #Виктор Орбан #президент РФ #телефонный разговор #премьер-министр венгрии
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