Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $400 млрд

Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло 400 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Это стало очередным достижением самого богатого человека в мире.

Последним пополнением в его кошельке стала продажа акций частной космической компании SpaceX. В результате чистый капитал Маска увеличился примерно на $50 млрд - до $439,2 млрд.

Состояние Маска резко изменилось с конца 2022 года. Тогда в какой-то момент его чистый капитал сократился более чем на $200 млрд. Но в последнее время оно резко выросло после победы Дональда Трампа на выборах в прошлом месяце. Маск стал его самым видным политическим спонсором и сторонником.

Рынок ожидает, что Трамп упростит развертывание беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla.

Кроме того, Маск должен занять место в новой администрации в качестве соруководителя недавно созданного Департамента эффективности правительства. Это даст ему видный публичный пост и прямую связь с Овальным кабинетом.

Стоимость стартапа Маска в сфере искусственного интеллекта xAI выросла более чем вдвое с последнего раунда привлечения инвестиций и составила $50 млрд.

Бизнесмен выступает за мирное урегулирование украинского конфликта и призывает США держаться подальше от войн в других странах.