Маск призвал США держаться подальше от войн в других странах

Основатель компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск призвал американское правительство держаться подальше от военных конфликтов на территориях других стран.

«В общем, мы должны держаться подальше от войн на территориях других государств, пока это не угрожает миру во всем мире», - написал он в своей социальной сети X.

Избранный президент США Дональд Трамп также призвал американские власти не вмешиваться в конфликт в Сирии.

Напомним, что Белый дом заявил о непричастности к ситуации с террористами в Сирии. Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила президента Сирии Башара Асада в нарушении резолюции СБ ООН 2254 и в «зависимости» от России и Ирана.