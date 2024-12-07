МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск призвал США держаться подальше от войн в других странах

Американский миллиардер отметил, что пока конфликт не угрожает безопасности всего мира, США стоит держаться от него подальше.
Таисия Кваша 2024-12-07 21:06:20
© Фото: Jen Golbeck Keystone Press Agency Globallookpress

Основатель компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск призвал американское правительство держаться подальше от военных конфликтов на территориях других стран.

«В общем, мы должны держаться подальше от войн на территориях других государств, пока это не угрожает миру во всем мире», - написал он в своей социальной сети X.

Избранный президент США Дональд Трамп также призвал американские власти не вмешиваться в конфликт в Сирии.

Напомним, что Белый дом заявил о непричастности к ситуации с террористами в Сирии. Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила президента Сирии Башара Асада в нарушении резолюции СБ ООН 2254 и в «зависимости» от России и Ирана.

#в стране и мире #сирия #сша #Белый дом #илон маск #военное вмешательство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 