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Состояние Илона Маска достигло исторического максимума в $347,8 млрд

По данным Bloomberg, предприниматель побил собственный рекорд в $340,4 млрд, достигнутый в 2021 году.
Анастасия Бобылева 2024-11-24 01:29:01
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Предприниматель и миллиардер Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, его состояние в пятницу 23 ноября достигло исторического максимума в 347,8 миллиардов долларов. Таким образом, он побил собственный рекорд в $340,4 млрд, достигнутый в 2021 году.

На втором месте остался французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - его состояние было оценено в 229 миллиардов долларов. Третье место занял основатель компании по разработке баз данных Oracle Ларри Эллисон, также владеющий долей в Тesla. Он обладает состоянием в 206 миллиардов долларов.

Илон Маск оказался в центре внимания после победы Дональда Трампа на выборах в США. Более того, в СМИ появилась информация, что миллиардер может получить должность в правительстве Штатов. По данным ABC, Маск уже участвует в кадровых решениях команды Трампа и играет важную роль в формировании будущей администрации.

#в стране и мире #илон маск #состояние
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