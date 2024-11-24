Состояние Илона Маска достигло исторического максимума в $347,8 млрд

Предприниматель и миллиардер Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, его состояние в пятницу 23 ноября достигло исторического максимума в 347,8 миллиардов долларов. Таким образом, он побил собственный рекорд в $340,4 млрд, достигнутый в 2021 году.

На втором месте остался французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - его состояние было оценено в 229 миллиардов долларов. Третье место занял основатель компании по разработке баз данных Oracle Ларри Эллисон, также владеющий долей в Тesla. Он обладает состоянием в 206 миллиардов долларов.

Илон Маск оказался в центре внимания после победы Дональда Трампа на выборах в США. Более того, в СМИ появилась информация, что миллиардер может получить должность в правительстве Штатов. По данным ABC, Маск уже участвует в кадровых решениях команды Трампа и играет важную роль в формировании будущей администрации.