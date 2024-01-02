МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NHK: в префектуре Исикава заявили о гибели 48 человек после землетрясения

Не менее 48 человек погибли в результате землетрясения в японской префектуре Исикава.
Дарина Криц 2024-01-02 11:16:01
© Фото: Zhang Xiaoyu, XinHua, Globallookpress

В японской префектуре Исикава заявили об увеличении числа жертв в результате землетрясения. По состоянию на 15:30 по местному времени (09:30 по московскому) власти подтвердили гибель 48 человек. Об этом сообщил телеканал NHK.

«По данным префектуры Исикава, <...> было подтверждено, что в результате землетрясения погибли 48 человек», - указали репортеры.

Наибольшее число погибших (20 человек) в городе Сузу, еще 19 - в Вадзиме. Вместе с этим 16 человек получили серьезные ранения.

Прежде сообщалось о 30 погибших в результате землетрясения в Японии. Наиболее тяжелая обстановка префектуре Исикава: огонь охватил более 200 домов. Обрушились свыше 100 жилых построек, под завалами еще остаются люди. Объявлялась угроза цунами для западной части Японии. Приостанавливалось движение высокоскоростных поездов.

Серия мощных землетрясений охватила Японию в первый день нового года. С этого времени произошло уже более 150 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Это сейсмособытие стало самым сильным для западной части Японии с 1885 года.

#в стране и мире #Япония #жертвы #землетрясения #погибли #префектура Исикава
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»