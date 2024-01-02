NHK: в префектуре Исикава заявили о гибели 48 человек после землетрясения

В японской префектуре Исикава заявили об увеличении числа жертв в результате землетрясения. По состоянию на 15:30 по местному времени (09:30 по московскому) власти подтвердили гибель 48 человек. Об этом сообщил телеканал NHK.

«По данным префектуры Исикава, <...> было подтверждено, что в результате землетрясения погибли 48 человек», - указали репортеры.

Наибольшее число погибших (20 человек) в городе Сузу, еще 19 - в Вадзиме. Вместе с этим 16 человек получили серьезные ранения.

Прежде сообщалось о 30 погибших в результате землетрясения в Японии. Наиболее тяжелая обстановка префектуре Исикава: огонь охватил более 200 домов. Обрушились свыше 100 жилых построек, под завалами еще остаются люди. Объявлялась угроза цунами для западной части Японии. Приостанавливалось движение высокоскоростных поездов.

Серия мощных землетрясений охватила Японию в первый день нового года. С этого времени произошло уже более 150 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Это сейсмособытие стало самым сильным для западной части Японии с 1885 года.